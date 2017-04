La Storta, erba incolta e cani morsi: nel parco è "allarme vipere"

C'è allerta tra i residenti de La Storta e i fruitori del parco di via Tieri: l'area verde, da tempo finita nel dimenticatoio e senza manutenzione, versa in condizioni disastrose tra aiuole selvagge e abbandono.

Un'incuria diffusa che, secondo alcune testimonianze, oltre ad esasperare gli animi di un quartiere senza molte altre alternative, avrebbe pure lasciato campo libero alle vipere.

Solo la scorsa settimana tre i cani morsi dai serpenti velenosi. "Pericolo vipere. Segnaliamo tre casi di morsi di vipera in questi giorni nel parco di via Tieri e Olgiata. Fate attenzione" - l'avviso per i padroni degli amici a quattro zampe da parte de Il centro veterinario Mancini.

"Via Tieri sta diventando impraticabile per la non curanza, di chi deve fare il proprio lavoro, l'erba ormai non solo al parco, ma anche lungo i marciapiedi è diventata una foresta, pericolosa anche per chi cammina" - rincara la dose una residente domandandosi che cosa stiano facendo Municipio XV e Servizio Giardini per risolvere la situazione. "Chiediamo solo che venga tagliata questa benedetta erba" - si sfoga ancora l'abitante de La Storta.

Un parco, quello di via Tieri, che, con i giochi rimossi e mai più installati nonostante le promesse di realizzazione di un'area ludica da parte del Coni, risulta dunque pericoloso e non proprio accogliente non solo per i bambini del quartiere ma anche per i cani.

"Non lasciate mai i vostri cani liberi in zone con erba alta" - l'invito del centro veterinario di via Cassia 1844 ai padroni.