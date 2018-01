Tratto di Braccianense da rifare: tra Cesano e Osteria Nuova si viaggia a 30 km/h

Per sei giorni su un tratto di via Braccianense, arteria nevralgica a nord di Roma, si viaggerà con senso unico alternato e limite di velocità fissato a 30 km/h.

Via Braccianense da rifare

L'Unità Organizzativa Tecnica del Municipio XV ha infatti comunicato la necessità di eseguire i lavori di manutenzione ordinaria che prevedono la ripavimentazione della strada in una delle sue parti più ammalorate: quella che va da via Quero, imbocco per Osteria Nuova, a via della Stazione di Cesano.

Meno di un chilometro da rimettere in sesto per garantire maggior sicurezza a tutti quei cittadini che quotidianamente la percorrono.

Limiti, divieti e senso unico

Per eseguire l'intervento sarà necessario istituire il limite massimo di velocità 30 km/h, il senso unico alternato di circolazione con orario 9,30/16,30 ed interdire la sosta dei veicoli su ambo i lati della carreggiata di via Braccianense, nel tratto interessato dal cantiere.

Le disposizioni della Polizia Locale

Da qui la determina della Polizia Locale. Dall'8 al 13 gennaio in via Braccianense arriverà dunque divieto di sosta, integrato da pannelli indicanti “Zona Rimozione” e “0/24”, su ambo i lati della carreggiata, da via della Stazione di Cesano a via Quero.

Semafori dalle 9.30 alle 16.30

A ciò si aggiungerà il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri con orario 9,30/16,30, nel tratto interessato dai lavori. Il limite massimo di velocità è fissato a 30 km/h in prossimità dell'area di cantiere.

Da e verso il lago a passo d'uomo

Per Cesano e Osteria Nuova, ma anche per chi arriva o è diretto nelle cittadine lungo il lago di Bracciano quella settimana, dalla tarda mattinata al primo pomeriggio, il transito sarà a passo d'uomo.