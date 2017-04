A Cesano linee bus limitate: quattro fermate in meno per 024 e 036

Linee del trasporto pubblico limitate a Cesano: a causa di un problema di viabilità su via Cesanese infatti i bus 024 e 036 effettuano quattro fermate in meno. A renderlo noto Agenzia per la Mobilità attraverso il proprio portale web.

I mezzi delle linee 024 e 36 non possono fermarsi al capolinea della stazione di Cesano e così, questo il percorso alternativo studiato, da via Miotto proseguono per via della Stazione di Cesano sino all'altezza di via Monte Sant'Andrea.

In direzione de La Storta invece non effettuano le fermate Stazione Cesano/Borgo, Cesanense/Miotto, Vicolo Cesanense e Monte Sant’Andrea.