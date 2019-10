Tra i banchi del mercato una montagna di rifiuti: "Non ritirano da settimane"

Nessuno passa a ritirarli "da settimane" così al mercato dell'Olgiata carta e imballaggi di cartone restano accatastati in uno degli stalli della piazza. Una vera e propria montagna di rifiuti tra i banchi di largo Belardinelli: uno scenario degradante per operatori e clientela.

Montagna di rifiuti al mercato dell'Olgiata

Colpa dei mancati ritiri. Così all'Olgiata è allarme. "La situazione di degrado peggiora di giorno in giorno e domani, alla catasta di immondizia già presente, si aggiungerà anche quella del mercato del giovedì. Una situazione come questa - denunciano in una nota Stefano Erbaggi, esecutivo romano di Fratelli d’Italia, Marco Ottaviani e Adriana Glori, esponenti FdI nel Municipio XV - non è più accettabile e denota uno scarso interesse da parte dell’Amministrazione Comunale e del Municipio XV, entrambe targate Movimento 5 Stelle, oltre all’inesistente operato di Ama".

Mercato sommerso dai rifiuti: "Mancata raccolta non giustificabile"

Una situazione simile tra i banchi di largo Belardinelli si era già verificata in estate con i rifiuti rimasti a terra per giorni. "Ora - dicono da FdI - ci troviamo però davanti ad un cumulo eccessivo, frutto di una mancata raccolta che non è più giustificabile”.