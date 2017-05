Osteria Nuova, una giungla nel cortile: la scuola soffocata dal verde selvaggio

Le piccole installazioni ludiche quasi completamente fagocitate dall'erba incolta, così come i confini del campetto sportivo invaso da erbaccia e rovi. Non va meglio nelle aree più aperte e nelle aiuole dove il verde è cresciuto a dismisura. Così, come una giungla, si presenta il cortile della scuola Enzo Biagi di Osteria Nuova, nel Municipio XV.

Condizioni davvero disastrose. Da qui la denuncia di una mamma che chiede a via Flaminia 872 di intervenire per evitare anche l'invasione da parte delle zanzare ed evitare che i bambini possano venire a contatto con animali poco graditi.

"L'erba è in ogni dove e nonostante più volte si sia richiesto al Municipio di provvedere allo sfalcio, ad oggi la situazione è questa. Verso la fine del mese ci sarà una piccola festa che ovviamente ci costringerà a pulire con mezzi privati e a nostre spese, così come già accaduto qualche giorno fa con la spazzatura lasciata nei cestini della piazza antistante la scuola. Cambiano gli amministratori ma non il modo di 'amministrare'. A parole, prima di essere eletti, son tutti fenomeni: poi però, all'atto pratico..." - scrive la donna.

, Giuseppe Mocci, aveva incalzato la maggioranza chiedendo un intervento urgente sia per il plesso di via Quero che per quello di via Anguillarese "dove - aveva scritto - la situazione appare più critica". Dal Municipio XV però ancora nulla.

E tra un mese circa la scuola chiuderà i battenti per lasciare spazio alle tanto agognate vacanze estive: solo un intervento immediato potrebbe allietare le ultime settimane degli alunni tra banchi e didattica. Forse però per Osteria Nuova è già troppo tardi.