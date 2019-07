Rovi, bivacchi e strutture traballanti: benvenuti al Parco di via Tieri

Vialetti invasi da cespugli selvaggi e rovi a rischio incendio, strutture traballanti utilizzate come supporti per canestri, bottiglie sparse e bivacchi notturni: così è ridotto il parco tra via Vincenzo Tieri e via Antonio Conti, uno dei pochi luoghi di aggregazione de La Storta.

Un'area verde da tempo in sofferenza e al centro delle preoccupazioni dei residenti del quartiere di fatto rimasti orfani di un punto di riferimento importante per una periferia che non ne offre poi molti.

Il parco de La Storta tra rovi, rifiuti e bivacchi

"Non se ne può più" - scrive Marco Ottaviani di Fratelli d'Italia denunciando le condizioni del parco.

"Ho inviato una nota al Comune di Roma, ai dipartimenti interessati e al Municipio XV per richiedere lo sfalcio dell'erba, la rimozione delle suddette strutture e la messa insicurezza del parco, nonché il ripristino del decoro nell'area. Un tempo, quando era pulito, i bambini potevano giocare tranquilli in questa area, senza alcun pericolo: oggi - sottolinea l'esponente del partito di Giorgia Meloni - non è più possibile".

Il parco di via Tieri off limits

Denunce cadute nel vuoto. Il parco di via Tieri, nonostante qualche intervento ormai lontano nel tempo e le bonifiche straordinarie ad opera dei volontari, resta quasi del tutto off limits.