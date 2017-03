In via Tieri promesse e delusioni: "I bambini de La Storta senza giochi da un anno"

"I bambini del quartiere senza giochi da un anno". E' questa la denuncia che arriva dal Comitato di Zona di via Vincenzo Tieri, a La Storta. Una vicenda, quella dell'area verde nella periferia del Municipio XV, cominciata tempo fa: prima l'incuria, lo stato di abbandono progressivo con l'intervento dei volontari e quelle installazioni ludiche, probabilmente non più rispondenti agli standard di sicurezza, rimosse senza però essere sostituite.

"In una città normale una delle poche aree verdi pubbliche di un quartiere ultraperiferico sarebbe considerata un patrimonio. In una città normale le aree ludiche che nel passato sono costate molti soldi ai contribuenti sarebbero oggetto di attenzione e di costante manutenzione. In una città normale, appunto. Quindi non a Roma. Il parco di Via Tieri è uno di quei numerosi piccoli patrimoni comuni in una città in cui la normalità pare sempre più un miraggio, con le aree attrezzate abbandonate al loro destino" - ha scritto il Comitato ricordando il recente incendio che ha colpito l'area e gli anni di segnalazioni e sopralluoghi delle Commissioni municipali che ben poco hanno risolto.

A pensare ad un destino migliore per il parco i soliti volontari con attività di pulizia e manutenzione. Tra queste la palestra all'aperto, l'ingresso pedonale, la raccolta dei rifiuti e le potature promosse dal comitato di quartiere e dal "Gruppo Decoro e Civismo La Storta".

"Il comitato di quartiere ha offerto in più di un'occasione la propria collaborazione nella cura e nella custodia del parco a determinate condizioni, ma - sottolineano da via Tieri - non può né intende sostituirsi alla doverosa azione delle istituzioni. Il doveroso intervento delle istituzioni si è beffardamente concretizzato esattamente un anno fa con lo smantellamento dell'area giochi".

Giochi rimossi e mai più ripristinati. "Pensavamo, ingenui, che di lì a poco i vecchi giochi - ormai rovinati e pericolosi - sarebbero stati sostituiti con altri nuovi, comprendendo anche 'giochi inclusivi', cioè accessibili a tutti i bambini, anche i diversamente abili". All'inizio del giugno scorso (poco prima delle elezioni) la precedente amministrazione ci comunica che presto sarebbero iniziati i lavori comprendenti il rifacimento della pavimentazione dell'area giochi, la ristrutturazione del gazebo già esistente e la sistemazione di una parte della recinzione che risulta divelta, nonché a posizionare nell'area nuovi giochi ludici".

Dei lavori però nessuna traccia fino al 14 novembre 2016 quando il Presidente della Commissione Ambiente del Municipio XV, Giuseppe Fina, ha inviato al Comitato il cronoprogramma con gli interventi in calendario su alcune aree verdi come Parco Papacci, Via Tieri e Valle Muricana. Un documento che ha però lasciato esterrefatti i residenti de La Storta che dalla nota hanno appreso che gli unici lavori realmente previsti avrebbero riguardato solo la ripavimentazione della palestra all'aperto.

Da li la richiesta di ulteriori spiegazioni. "Dall'Assessorato all'Ambiente del XV Municipio ci scrivono che 'l'area giochi verrà realizzata dal Coni che ha già autorizzato la spesa'. Non ci sono altri dettagli. Nè i tempi di realizzazione che restano (e resteranno?) ignoti".

Un periodo, dicono da La Storta, passato tra promesse e delusioni. "Da marzo 2016 sono passati 1 anno e 2 amministrazioni. L'area giochi rimane desolatamente vuota. I bambini aspettano. Gli adulti non possono far altro che raccontare la realtà e augurarsi di potersi risvegliare un giorno in una città normale".

La richiesta che arriva da Mario Carta, Presidente del Comitato di Zona via Tieri, e Giovanni Giallombardo del Consiglio Direttivo, è quella che le istituzioni provvedano a ripristinare i giochi nell'area ludica: affinchè anche i bambini de La Storta possano godere di uno spazio loro dedicato, in una delle tante periferie che per i più piccoli offre davvero poco.