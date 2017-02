Tromba d'aria a Cesano: Campidoglio dice sì a esonero quote mensa

I genitori dei bambini della scuola Angelini di Cesano, quella chiusa per settimane in seguito alla tromba d'aria che le ha causato più di qualche danno, non dovranno pagare la quota della mensa relativa al periodo in cui tale servizio è stato sospeso.

A dire di sì ad una mozione della consigliera 5s Maria Teresa Zotta, con la proposta già arrivata in Municipio XV da parte della Dem Agnese Rollo che chiedeva la sospensione anche per il pagamento dello scuolabus, l'Assemblea Capitolina che ha votato favorevolmente il documento.

"Un modo per aiutare e dare un piccolo segnale alle famiglie della scuola Angelini" - ha detto in fase di presentazione della mozione Zotta ricordando come per circa un mese, dal 7 novembre al 7 dicembre, i 584 bambini non abbiano usufruito della mensa a causa dei lavori indispensabili per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Un atto dovuto e che farà piacere ai genitori della scuola Angelini in occasione della tromba d'aria in prima fila per la riapertura tempestiva e in sicurezza della scuola e la garanzia di continuità didattica per i loro figli.