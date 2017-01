Un giorno al freddo poi scuola chiusa: "A La Giustiniana incompetenza a Cinque Stelle"

Il semi flop dell'operazione "scuole calde", lanciata dalla Sindaca Raggi ma scontratasi ben presto con caldaie fuori uso e tubi ghiacciati, infiamma la polemica politica. Tanti i disagi segnalati nelle strutture scolastiche del Municipio XV con via Flaminia 872 a tentare di correre ai ripari con l'ausilio dell'Ufficio Tecnico.

Eppure a Roma Nord sembra piovere, fortunatamente solo in senso metaforico, sul bagnato: oggi a causa della rottura di una tubatura la scuola Case e Campi è rimasta chiusa.

“Dopo aver fatto trascorrere ai bambini una giornata di freddo, causa la mancanza dei riscaldamenti, oggi la scuola materna di Case e Campi è rimasta chiusa causa la rottura di un tubo d’acqua. Questa la spiegazione fornita telefonicamente ieri sera ai genitori" - ha fatto sapere Stefano Erbaggi descrivendo la situazione come "figlia, della scarsa attenzione riservata alle strutture scolastiche dalla Giunta Raggi ".

"E’ assurdo che dei bambini vengano fatti stare all’interno della propria aula con giubbetti, sciarpe e cappelli causa la mancanza del riscaldamento. Evidentemente, dopo gli scandali di fine anno, il Sindaco del Movimento 5 Stelle - incalza l'ex consigliere in Municipio XV - è più impegnato a risolvere le spaccature interne al proprio partito che non a risolvere questioni come questa che, va precisato, non si sono verificate soltanto a Roma nord ma in moltissimi plessi scolastici della Capitale”.

E intanto la questione scuole al gelo finisce in Procura: a portarcela il Codacons che dopo le proteste di genitori e personale ha presentato un esposto alla magistratura per interruzione di pubblico servizio.