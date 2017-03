Osteria Nuova, arrivano i fondi: nuova vita per la palestra scolastica

Buone notizie per gli alunni di Osteria Nuova. La scuola dell'IC Enzo Biagi in via Quero è tra le quindici della Capitale, una per municipio, che potranno godere dei fondi destinati dal Campidoglio alla manutenzione delle palestre.

Di recente infatti è stata sottoscritta l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria. A comunicarlo, attraverso il sito istituzionale del Comune, l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele Frongia.

"I lavori - ha detto l'esponente della Giunta Raggi - si concluderanno entro la fine dell’anno. Spesa totale, circa 500mila euro. La ditta che farà i lavori - ha tenuto a sottolineare ancora Frongia - è stata scelta con la procedura di acquisto sul Mepa, ossia il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione".

Dunque un buon risultato per i bambini di Osteria Nuova, estrema periferia del Municipio XV, che tra qualche mese potranno godere di una palestra totalmente rinnovata, sicura e pienamente agibile perchè anche dallo sport e dai suoi valori, meglio se praticato in impianti adeguati e decorosi, passa una buona formazione.