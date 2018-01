Strada da rifare: a Cesano si transita a senso unico alternato

Lavori di manutenzione ordinaria per via della Stazione di Cesano, arteria principale del quartiere all'estremità del Municipio XV.

Lavori stradali in via della Stazione di Cesano

Un tratto della strada, quello che va da via di Ponte Trave a via Prato Corazza, sarà interessato dalla completa ripavimentazione del manto: eliminare buche e avvallamenti l'obiettivo dell'intervento che si protrarrà per poco meno di una settimana.

A Cesano senso unico alternato e limite a 30 km/h

Da lunedì 8 gennaio a venerdì 13 in via della Stazione di Cesano, in quel chilometro interessato dai lavori, la Polizia Locale ha stabilito il limite massimo di velocità a 30 km/h, il senso unico alternato di circolazione con orario 9.30-16.30 e l'interdizione della sosta dei veicoli su ambo i lati della carreggiata.

"Si intende momentaneamente sospesa ogni preesistente diversa disposizione" - fanno sapere i vigili.

Lavori stradali anche sulla Braccianense

Nello stesso periodo non solo lavori in via della Stazione di Cesano, ossia all'interno del quartiere.

Gli automobilisti della zona dovranno districarsi anche tra le disposizioni per la riuscita dell'intervento di rifacimento del manto stradale della Braccianense in occasione del quale tra Cesano e Osteria Nuova si viaggerà a 30 km/h. Anche qui con senso unico alternato.

Previsto qualche inevitabile disagio alla viabilità: giorni di lievi rallentamenti e code necessari per poi poter usufruire di tratti di strada rimessi in sesto, senza buche, ammaloramenti e dossi.