Tromba d'aria a Cesano: dopo due anni al via le procedure per i risarcimenti

Tempo di risarcimenti per i residenti di Cesano che hanno subito danni durante la tromba d'aria di due anni fa. Era infatti il tardo pomeriggio di domenica 6 novembre 2016 quando alle porte di Roma si scatenò un tornado a che devastò, oltre ad alcuni dei comuni sul litorale e a nord della Capitale, anche buona parte del quartiere ai margini del Municipio XV causando pure una vittima.

La tromba d'aria a Cesano del novembre 2016

Intere strade al buio, tetti scoperchiati, crolli, auto colpite da alberi rasi al suolo, il villaggio militare semidistrutto e la scuola inagibile per settimane.

Uno scenario di devastazione totale con Cesano a rialzarsi grazie alle proprie forze e riprendere, dopo giorni, tra alberature in terra e detriti mai rimossi, la normalità.

Nei giorni scorsi la comunicazione della ripartizione, tra le Regioni colpite da eventi calamitosi, delle risorse finanziare disponibili per l’anno 2018 finalizzate al riconoscimento del contributo per i danni subiti da privati. Dunque pure i risarcimenti per chi ha subito danni, certificati, durante la tromba d'aria del novembre 2016.

Risarcimenti per i danni subiti a causa della tromba d'aria

I cittadini colpiti che hanno presentato la Scheda B nella ricognizione dei danni effettuata a fine 2016, potranno consegnare la modulistica sotto in elenco necessaria presso la Segreteria di Presidenza del Municipio Roma XV dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00, entro e non oltre venerdì 19 ottobre 2018 .

Presso la Segreteria di Presidenza si potrà altresì richiedere copia o visione della documentazione già consegnata nella precedente ricognizione.

Documentazione e allegati sul sito della Protezione Civile

"Si ricorda - scrivono sul sito del XV - che la documentazione, con relativa modulistica, richiamata nella nota dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile Prot. 0578952, può essere scaricata dal sito della Protezione Civile. Sempre sul sito della Protezione Civile sono pubblicate una serie di domande e risposte che possono agevolare i cittadini alla compilazione delle domande di contributo, chiarire la tipologia di beni ammissibili al contributo, le modalità di erogazione del contributo stesso ed alcuni casi particolari trattati".

Un'assemblea sui risarcimenti

Da finire ancora data, orario e luogo del'assemblea pubblica che il Municipio XV indirà per fornire agli interessati maggiori informazioni: un incontro al quale sarà chiamato a partecipare anche un rappresentante dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile.