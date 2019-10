Via Cassia chiusa dai vigili del fuoco: tre linee bus deviate

L’automobile della Polizia Locale al lato corsia e il cartello “strada chiusa” che avvisa gli automobilisti sull’impossibilità di percorrere un tratto della via Cassia.

Via Cassia chiusa: traffico deviato

A causa di un albero pericolante i Vigili del Fuoco hanno infatti deciso di chiudere via Cassia, in direzione Viterbo, da 300 metri circa prima del civico 1530: lo stop al transito poco prima dello svincolo per Bracciano.

Ripercussioni su traffico e mezzi pubblici. A causa della chiusura di via Cassia deviano infatti le linee 031, 201 e n201.

Via Cassia chiusa: bus 031 e 201 deviati

I bus della linea 031, che viaggia da Selva Nera a La Giustiniana, percorrono via Braccianense in entrambe le direzioni, poi dalla stazione de La Storta riprendono il normale percorso.

Deviate anche le linee 201 e n201 in direzione Conti: i bus che congiungono l’Olgiata a Piazza Mncini, da via Cassia percorrono in via Braccianese Nuova, via della Cerquetta, via Braccianese Vecchia per tonare poi in via Cassia.