Cumuli di rifiuti lungo via Cesanese: così il Parco Regionale diventa discarica

Materassi arrotolati e gettati tra i rovi, buste dell'immondizia accatastate lungo gli argini della strada insieme a copertoni, cartoni, vecchi elettrodomestici e mobili dismessi: così si presenta via Cesanese, arteria stradale del Municipio XV all'interno del Parco Regionale Bracciano Martignano.

Rifiuti a ridosso di via Cesanese

Una vera e propria discarica a cielo aperto nel verde, a pochi centimetri dalla sede stradale e dalle ruote di centinaia di veicoli che ogni giorni percorrono quel tratto.

Una situazione da sanare nell'immediato. A segnalarlo al Municipio XV il consigliere di Lista Marchini, Giuseppe Mocci, che non risparmia critiche agli incivili e all'amministrazione tacciata di "inerzia".

Una discarica nel Parco Regionale Bracciano Martignano

"Ho chiesto un intervento urgente del Municipio Roma XV per la rimozione dei rifiuti in Via Cesanense. È sicuramente da condannare l'azione di tutti quei cittadini che creano una situazione del genere lungo le strade, ma è altrettanto intollerabile - ha scritto Mocci in una nota - l'assenza dell'amministrazione comunale. Sono mesi che non si interviene per ristabilì il decoro su una strada pubblica importante, perlopiù situata all'interno di un Parco Regionale".