Voragine a Cesano, la messa in sicurezza è "fai da te": bancali come transenne

Bancali come transenne per segnalare una voragine: succede a Cesano dove da oltre una settimana si è aperta una profonda falla su via Amilcare Paolucci.

Nonostante le segnalazioni nessuno però è intervenuto ad interdire il passaggio sulla buca e così alcuni residenti hanno deciso di fare da se adottando una soluzione di "bricolage".

Due bancali di legno e nastri rossi e bianchi per coprire la voragine in attesa dell'intervento richiesto. E a Cesano, tra una segnalazione e un commento di sconforto, c'è anche spazio per l'ironia: "Pezzi (non unici) di arte contemporanea in Via Amilcare Paolucci.Nonostante le segnalazioni, la voragine rimane così com'era oltre una settimana fa. É stata messa in sicurezza grazie alla buona volontà dei cittadini" - ha scritto l'ex consigliere in XV, Giuliano Pandolfi, pubblicando sui social l'immagine.

Transenne dunque "fai da te" e chissà se pure l'intervento per tappare quella falla dovrà essere messo in campo dai residenti.