Roma nord è un cantiere, lavori da Cesano a Tor di Quinto: chiude anche il sottovia della Flaminia

Roma nord cantiere a cielo aperto. Tempo di manutenzione straordinaria per strade e arterie del Municipio XV con cantieri che coinvolgeranno diverse zone del quadrante: da Grottarossa a Cesano, Tor di Quinto e via Flaminia.

Lavori a Grottarossa: rallenta la linea 022

Fino al 20 settembre, per un cantiere di manutenzione straordinaria sul manto stradale di via di Grottarossa, tra il civico 801 e via della Crescenza, sarà in vigore il senso unico alternato con limite massimo a 30 chilometri orari. I lavori sono previsti nella fascia oraria 9,30-16,30. Possibili rallentamenti, fa sapere la Roma Tpl, per la 022.

Cantiere a Cesano: senso unico alternato si via di Baccanello

Lavori sull’asfalto sino al 20 settembre anche in zona Cesano, a via di Baccanello, fra il civico 20 e via Femminamorta. Il cantiere, aperto nella fascia oraria 9,30-16,30, comporterà un senso unico alternato con limite massimo di velocità a 30 km/h. La Roma Tpl segnala possibili rallentamenti sulla linea 036.

Lavori viale Tor di Quinto: velocità 30 km/h

Su viale di Tor di Quinto, sono in corso lavori per il potenziamento della rete elettrica dello stadio Olimpico in vista degli Europei di calcio del prossimo anno. Il cantiere è all'altezza di via Pietro Lupi. L'intervento comporta un senso unico alternato con limite massimo di velocità a 30 km/h. Per i lavori, saranno possibili rallentamenti anche per i bus.

Chiude il sottovia tra Flaminia Nuova e Flaminia

Lavori di ripristino della pavimentazione stradale e delle barriere di sicurezza all'interno del sottovia di collegamento tra via Flaminia Nuova e via Flaminia, direzione Viale di Tor di Quinto: per questo il tratto, che sarà sottoposto anche a bonifica della vegetazione infestante, resterà chiuso in orario serale dal 5 al 7 settembre.

In quei giorni, dalle 22 alle 6, su via Flaminia chiusura al transito veicolare del sottovia in corrispondenza di Via Flaminia Nuova. Su via Flaminia Nuova: direzione obbligatoria diritto all'intersezione con il sottovia di via Flaminia, direzione Corso di Francia. Limite massimo di velocità 30 km/h in prossimità del sottovia.