Formello punta ai matrimoni all'aperto tra panorami mozzafiato e vicoli medioevali

Formello si prepara a diventare una delle cornici più ambite per il giorno delle nozze: sono infatti sempre di più le coppie, residenti e non, che scelgono il borgo medievale della cittadina a nord di Roma per celebrare il loro matrimonio e così il Comune ha deciso di dare un ulteriore impulso a tali celebrazioni.

La Giunta Comunale ha infatti approvato una delibera grazie alla quale viene concessa la possibilità di convolare a nozze civili anche al di fuori del Municipio, purché si tratti di spazi appartenenti al demanio comunale: prati, boschi, sponde di torrenti, vicoli e piazzette del centro storico saranno così a disposizione degli sposi.

Un modo per valorizzare il patrimonio storico e ambientale di Formello. “Quando si pensa ad un matrimonio all’aperto il pensiero corre di solito a una spiaggia al tramonto. Noi abbiamo pensato che i fantastici paesaggi del nostro territorio non hanno niente da invidiare al mare, e le richieste che cominciano ad arrivare confermano che abbiamo visto giusto" - ha detto il Sindaco di Formello, Sergio Celestino.

"Quella dei matrimoni outdoor è una tendenza in espansione che porterà ulteriore sviluppo alla nostra comunità, già resa famosa dalla via Francigena e dal Parco di Veio, e avrà la funzione di una promozione turistica a costo zero. L’obiettivo è anche quello di creare un indotto che stimoli quel vasto mondo di professioni legate al mondo dei matrimoni, come fotografi, wedding planners, aziende di catering e così via. Non lasciamo niente di intentato per promuovere il nostro bel paese".

Le prime richieste - fanno sapere da Formello - sono già arrivate in Comune e la convinzione dell’Amministrazione è che saranno sempre di più. Le tariffe per celebrare il proprio matrimonio a Formello variano dai 300 ai 1000 euro con i prezzi più favorevoli per chi risiede in quel Comune.