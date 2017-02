Municipio XV, è "guerra agli incivili": da accertatori Ama 184 multe in tre giorni

In Municipio XV prosegue la battaglia contro il conferimento improprio dei rifiuti, strumento di questa vera e propria "guerra all'inciviltà", così l'ha definita l'assessore all'Ambiente del Quindicesimo Pasquale Annunziata, quegli accertatori Ama già richiesti e messi in campo pure dalla precedente consiliatura.

Un deterrente, non certo una soluzione per un territorio martoriato da discariche abusive e sversamenti illeciti di rifiuti.

"In questi giorni verrà intensificato ulteriormente il controllo da parte degli agenti accertatori dell'Ama nel Municipio XV, gli agenti gireranno in borghese sul territorio. Più multe anche per quelli che, soprattutto in entrata nel nostro municipio, ne approfittano per gettare l’immondizia nei primi cassonetti che trovano" - ha scritto Annunziata in un post su Facebook.

L'Assessore della Giunta Simonelli ha poi comunicato ai cittadini che "per la prima volta" il Municipio XV ha redatto una lista "dei punti critici che è stata consegnata al reparto specifico Ama" affinchè effettui controlli mirati.

In tre giorni sono state 184 le sanzioni elevate per infrazioni al regolamento comunale da parte degli accertatori a lavoro nel Quindicesimo: 8 per errato conferimento diverse frazioni di rifiuto (art. 12 comma 3 €100 euro); 43 per veicoli in sosta davanti al contenitore stradale (art. 14 comma 5 €100 euro); 2 per errato conferimento frazione umida (art. 17 € 100 euro); 120 per errato utilizzo/custodia contenitori condominiali assegnati (art. 14 comma 7 € 100 euro); 1 per errato conferimento imballaggi cellulosici (cartoni) e carta (art. 18 € 100 euro); 1 per errato conferimento multimateriale (art. 18 € 100 euro); 5 per mancata differenziazione e abbandono generico (art. 60 comma 1, 2, 3 € 100 euro) e 4 per abbandono di rifiuto (art. 12 comma 5).

"Ormai - ha commentato l'assessore Annunziata - la guerra agli incivili è iniziata"