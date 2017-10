Strade groviera e niente appalto, a Roma Nord sbarca Tappami: "Municipio dica sì"

Manto stradale usurato da Cesano al Fleming, buche, avvallamenti e piccole voragini che non risparmiano i quartieri lungo la Cassia e la Flaminia: così da Grottarossa a Prima Porta le strade del Municipio XV, duramente colpito anche dall'ultimo nubifragio, appaiono sempre più come 'groviere'.

In Municipio XV strade groviera

Difficile intervenire ovunque e con solerzia: l'appalto per la manutenzione stradale di Roma Nord ancora non è stato rinnovato e così agli automobilisti e ai centauri non resta che districarsi con pazienza tra slalom e passo d'uomo.

Tappami si propone a Roma Nord

Una situazione, quella delle strade del Municipio XV, che ha attirato l'attenzione di Tappami: l’Associazione che si dedica al recupero e al decoro urbano con particolare riguardo alla riqualificazione delle strade e delle vie di Roma. Dove non arriva l'amministrazione, arrivano loro armati di pale e bitume.

Un gruppo di volontari che presto potrebbe sbarcare anche a Roma Nord. Tappami ha infatti ufficialmente chiesto all’amministrazione del Municipio XV di potersi attivare per mettere in atto concrete attività di volontariato civico per risolvere il problema di alcune buche particolarmente pericolose.

Tappami in Municipio XV: manca l'ok di via Flaminia

Per entrare in azione manca però solo l'ok di via Flaminia. "Attualmente la situazione delle strade municipali è particolarmente critica, a seguito delle ultime precipitazioni sono comparse infatti decine di grosse buche. Siamo in attesa che il Municipio rinnovi l’appalto per la manutenzione stradale, al momento il servizio di pronto intervento non riesce a garantire prestazioni celeri efficienti e le difficoltà e i disagi per i cittadini sono evidenti" - ha spiegato il consigliere del Municipio XV e vice presidente della Commissione Ambiente, Mobilità e Sicurezza Marcello Ribera "sponsorizzando" l'idea di Tappami.

Una proposta di collaborazione che potrebbe risollevare, per quanto possibile, la sorte e le condizioni di parte delle strade di Roma Nord.

La proposta del Pd: "Municipio XV capisca spirito propositivo"

"Spero che l’amministrazione del Municipio XV capisca lo spirito propositivo e fattivo di chi vuole contribuire al decoro e alla sicurezza della propria città" - ha detto Ribera auspicando una risposta celere da parte di via Flaminia e l'avvio di un proficuo rapporto di collaborazione tra Municipio XV e Tappami.

"I volontari dell’associazione - ha sottolineato l'esponente del Pd - sono già pronti ad intervenire per i casi più gravi e urgenti, si attende solo l’ok da parte del Municipio".