Roma Nord, un anno senza centri mobili di raccolta: "Il Municipio XV recuperi gap"

Il Municipio XV ha detto sì al ripristino dei centri di raccolta mobili Ama: un servizio che dalla fine del 2014 al primo semestre del 2016, grazie ai container scarrabili della Municipalizzata, aveva raggiunto durante i week end alcuni dei quartieri del territorio favorendo il corretto smaltimento di rifiuti ingombranti e materiali particolari.

Centri di raccolta mobili Ama: il Municipio XV chiede ripristino

Container di Ama dei quali però, a Roma Nord, da un anno a questa parte si sono perse le tracce: così il Partito Democratico del Quindicesimo ha chiesto alla maggioranza pentastellata di riproporre l'iniziativa e prevedere nuovi appuntamenti itineranti per le strade del municipio. Una proposta che ha trovato il voto favorevole e unanime del parlamentino di via Flaminia 872.

Centri raccolta mobili Ama in Municipio XV: "Sì a servizio indispensabile"

"Quello che abbiamo chiesto è che l'attuale amministrazione recuperi gli standard precedentemente raggiunti, dando la possibilità anche ai residenti di quartieri come il Fleming, Tomba di Nerone, La Giustiniana e Cesano, di poter conferire i loro rifiuti ingombranti e particolari in prossimità delle proprie abitazioni. Il documento presentato dal gruppo del partito democratico ha ottenuto il parere favorevole dell'intero consiglio e, pertanto, auspichiamo che già da settembre l'attuale amministrazione si impegni per recuperare il gap accumulato nell'ultimo anno, restituendo a migliaia di cittadini un servizio indispensabile" - ha commentato a margine del voto Marcello Ribera, vicepresidente della commissione ambiente del Municipio Roma XV.