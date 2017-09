La graduatoria dei centri sportivi non c'è: a Roma Nord 40 palestre rimangono vuote

Allenamenti rimandati, lezioni pure: in Municipio XV, come in altri territori della città, è caos sui centri sportivi municipali.

Municipio XV: centri sportivi al palo

Le attività motorie, stando ai termini del bando, sarebbero dovute iniziare il 1 settembre ma, in quel di via Flaminia 872, ancora non è stata resa pubblica nemmeno la graduatoria degli affidatari. Difficile dunque per associazioni e società sportive programmare la ripresa delle attività, adempiere a tutte quelle necessarie operazioni preliminari per rimettere in piedi la preziosa macchina dei centri sportivi municipali.

I centri sportivi del XV tra "incertezza e pressappochismo"

"Siamo giunti al secondo anno tra incertezza e pressapochismo, con un settembre 2016 che vide l'inizio delle attività in ritardo a metà mese e un settembre 2017 che non presenta alcuna data di inizio, nonostante il bando municipale, pubblicato da 3 mesi, riporti chiaramente il giorno 1 settembre" - ha scritto in una nota la consigliera del Pd, Agnese Rollo, che sulla questione ha interpellato la Giunta del Quindicesimo chiedendo informazioni sui tempi di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Dal terzo piano di via Flaminia però nessuna risposta.

Centri sportivi municipali: attività preliminari congelate

Così anche in Municipio XV i centri sportivi municipali restano al palo. Per gli ancora ignoti affidatari delle 40 palestre di Roma Nord niente chiavi e nessuna possibilità dunque di preparare le strutture messe a disposizione e raccogliere le iscrizioni.

"Tutte attività congelate che - fa notare Rollo - mettono in ginocchio gli operatori territoriali del settore sportivo. Una disorganizzazione, a mio avviso inaccettabile, che evidenzia l'incapacità di una amministrazione di seguire passo passo la realizzazione di attività da sempre esistite. E' essenziale quindi già dalla prossima settimana - ha concluso la consigliera Dem - pubblicare la graduatoria degli affidatari per mettere fine a questa assurda attesa".

Sui centri sportivi le rassicurazioni del Campidoglio

D'ufficio le rassicurazioni che arrivano dal Campidoglio: "La maggior parte dei municipi ha già pubblicato il bando e sta terminando le procedure di assegnazione delle strutture, così da garantire la regolare apertura e gli inizi dei corsi per ottobre. Il servizio quindi non subirà interruzioni. In alcuni limitati casi, dei lievi ritardi" - ha detto l'assessore Frongia.