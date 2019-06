Come il Tuscolano e la Garbatella: il Pd del XV vuole l’Osservatorio Municipale “verso Rifiuti Zero”

Favorire l’interazione tra cittadini, amministrazione e Ama: queste le finalità dell'Osservatorio Municipale “verso Rifiuti Zero”, lo strumento previsto dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 129 del 2014 , che il Pd del Municipio XV vorrebbe far istituire anche in quel di Roma Nord.

Dal compostaggio di Cesano al trasbordo a Saxa Rubra

Un territorio, quello del Municipio XV, che sul tema dei rifiuti vive un momento delicato: prima la battaglia del territorio contro l'impianto di compostaggio a Cesano, poi la "bocciatura" degli uffici del Comune al sito, infine l'arrivo dell'area di trasbordo a Saxa Rubra. Sullo sfondo la chiusura, da oltre un anno, del centro di raccolta Ama a La Storta.

Così in via Flaminia si chiede di accelerare sulla creazione di quell'organo di raccordo che potrebbe facilitare dialogo e scelte.

Il Pd del XV vuole l’Osservatorio Municipale verso Rifiuti Zero

"In un momento così delicato per la nostra città e per il nostro territorio, dove l’Amministrazione Capitolina cerca di imporre soluzioni improvvisate e non pianificate, senza stabilire un confronto né con la cittadinanza né con il Municipio, riteniamo che il modello di partecipazione previsto dall’Osservatorio sia l’unico che possa garantire trasparenza e determinare il consenso generale e la consapevolezza 'informata' su un tema tanto delicato come quello dei rifiuti urbani, sia per quel che riguarda le scelte relative alle strutture sia per quelle riguardanti i modelli di gestione adottati" - ha fatto notare Marcello Ribera, vicepresidente della commissione ambiente del XV che con il gruppo Dem ha presentato la proposta di istituzione.

L'osservatorio già presente nei municipi I, VII e VIII

Un'Osservatorio già presente nei municipi di centrosinistra di Centro e Garbatella ma anche nel grillino Tuscolano, il VII.

"I cittadini del Municipio Roma XV hanno già vissuto e continuano a subire innumerevoli disagi a causa della mancanza di pianificazione e condivisone da parte dell’Amministrazione Capitolina con scelte imposte come nel caso dell’impianto di compostaggio a Cesano e del trasbordo dei rifiuti a Saxa Rubra. Per questo siamo convinti che l’istituzione dell’Osservatorio Municipale possa essere un efficace strumento per stabilire metodi e percorsi trasparenti e condivisi".

Da qui la richiesta a tutte le forze politiche di condividere e comprendere la necessità di tale istituzione: "Chiediamo che la proposta - scrive Ribera - venga discussa e approvata il prima possibile dal Consiglio del Municipio Roma XV".