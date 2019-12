Municipio XV, l'Aula consiglio intitolata ad Isabella Foglietta

L'Aula Consiglio del Municipio XV intitolata ad Isabella Foglietta, la consigliera scomparsa nel marzo del 2018.

Con una breve cerimonia e l'apposizione di una targa la sala del parlamentino di Roma Nord è stata dedicata alla memoria di Foglietta che li, eletta per la prima volta nel 2013, ha portato avanti tante battaglie.

Isabella Foglietta: la consigliera del XV scomparsa nel 2018

Alle elezioni amministrative del 2016 era stata la candidata presidente di Fratelli d'Italia raccogliendo al primo turno circa 12mila voti e più del 19% delle preferenze.

Nel luglio dello stesso anno l'elezione a presidente della Commissione Trasparenza, carica lasciata, per motivi di salute, nel gennaio 2018. A portarla via ad appena cinquant'anni una lunga malattia.

I colleghi: "Ha rappresentato parte migliore della politica"

“Un riconoscimento doveroso per una donna che in questi anni ha rappresentato la parte migliore della politica” - ha commentato il consigliere di Forza Italia, Giuseppe Mocci.

"É un atto simbolico ma che certamente assume in significato fortissimo per tutta la nostra comunità e per chi la conosceva e le voleva bene" - ha aggiunto il collega Giorgio Mori.

Presenti alla cerimonia anche alcuni familiari della consigliera, oltre ai rappresentanti istituzionali del Municipio XV.

La sala Commissioni per Rita Brunella

Un omaggio voluto da tutta la comunità politica del Quindicesimo. Quella per Isabella Foglietta è la seconda targa in memoria di un'esponente politica che tanto si è spesa per il territorio: dal 2011 la Sala delle Commissioni di via Flaminia 872 è intitolata a Rita Brunella, compianta consigliera dell'allora XX.