In Municipio XV i topi ballano: nessuna derattizzazione per uffici, strade e centri anziani

Strutture e spazi pubblici senza derattizzazioni e disinfestazioni: così in Municipio XV è tripudio di zanzare e topi in festa. Un'azione debole, quasi nulla quella dell'amministrazione contro la presenza di roditori e insetti: è quanto emerge da un accesso agli atti chiesto dal Pd del Quindicesimo.

Aree verdi, strade e centri anziani

"Dalle carte attualmente fornite dagli uffici risulta che nessuna area verde, nessuna strada e nessun centro anziani, nel corso del 2017, sono stati sottoposti a monitoraggio o interventi" - accusa il consigliere del Pd e vicepresidente della Commissione Ambiente, Marcello Ribera.

Eppure negli ultimi mesi, in diverse occasioni, a Roma Nord non sono mancate le testimonianze sulla presenza di topi in strada.

Ne sanno qualcosa i residenti di via Veientana a Grottarossa, così come quelli di via di Baccanello a Cesano alle prese con i rifiuti non ritirati, per giorni lasciati sotto il sole, a richiamare gli immancabili roditori.

Derattizzazioni e disinfestazioni negli uffici

Ma se le strade soffrono, non va tanto meglio agli uffici. Sulle sedi del Municipio XV si registrano solo un paio di interventi in quel di via Flaminia 872 e nell'anagrafico di Cesano: "Nelle restanti strutture - quindi Ponte Milvio, La Storta e il Sociale di via Cassia - nulla".

Derattizzazioni e disinfestazioni nelle scuole

"Per quanto riguarda le scuole, invece, dopo oltre una settimana dalla richiesta di accesso agli atti, siamo ancora in attesa di riceve un riscontro ufficiale. In quest'ultimo caso in particolare, chiediamo che prima dell’avvio delle attività scolastiche vengano realizzati gli opportuni e doverosi monitoraggi in tutti gli istituti" - ha sottolineato Ribera. Urgente e necessaria la disinfestazione della materna Arcobaleno, quella che sorge di fronte al poliambulatorio della Asl chiuso per invasione di pulci.

L'accusa del Pd: "Disattenzione e nessuna programmazione"

"E’ incomprensibile e irresponsabile tanta disattenzione da parte dell’amministrazione del Municipio XV, è la prima volta che accade" - incalzano dal Pd parlando di "proliferazione di degrado e incuria a causa dei disservizi nella manutenzione e nella raccolta dei rifiuti".

La richiesta è quella di prestare maggiore attenzione alle condizioni di igiene e sicurezza negli ambienti frequentati dai bambini, dai dipendenti e da tutti i cittadini. "Il Municipio XV - è il monito dei Dem - predisponga quanto prima un piano di monitoraggio di tutti gli spazi pubblici dando seguito alle segnalazioni".