Municipio XV, arrivano 640mila euro: serviranno per strade e scuole

In Municipio XV nuovi fondi per la manutenzione ordinaria delle scuole e per quella straordinaria delle strade: una somma pari a circa 640mila euro quella sulla quale, in virtù dell’assestamento generale di bilancio approvato a fine luglio dall’Assemblea Capitolina, potrà contare l'amministrazione del Quindicesimo.

Municipio XV: 415mila euro per scuole e materiale didattico

415.000 euro le ulteriori risorse destinate alle scuole del Municipio XV: di questi circa 272.000 serviranno per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, circa 106mila per l’acquisto di materiale didattico e accessori per gli asili nido e le scuole materne. 37.000 euro saranno invece investiti per l’igienizzazione e le riparazioni varie negli edifici scolastici di competenza municipale.

"La stessa manovra di bilancio - hanno fatto sapere dal M5s del Municipio XV - ha inoltre attribuito fondi ordinari netti per circa 27.000 euro per alcuni servizi sociali (già oggetto di una specifica manovra di bilancio dello scorso giugno) e per le attività culturali".

Municipio XV: 200mila euro per la manutenzione delle strade

La manovra del Campidoglio, infine, ha attribuito al piano d’investimenti 2017-2019 del Municipio Roma XV nuove risorse per circa 200mila euro al servizio della manutenzione straordinaria delle strade.