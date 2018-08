Municipio XV, le oasi estive per gli anziani vanno a vuoto: "Colpa del bando in ritardo"

Bando deserto e niente oasi estive per gli anziani del Municipio XV che così, nel periodo più caldo dell'anno, rimarranno a casa.

Un'iniziativa, quella dei centri estivi per la terza età, che negli anni passati aveva coinvolto oltre 100 nonni salvo lo stop dell'estate scorsa per indisponibilità di fondi dipartimentali.

"Quest'anno i 25mila euro, giunti a fine maggio nelle casse municipali, sono stati messi a disposizione per attività di soli 11 giorni a fine agosto. Non c'è stato nessun organismo partecipante per questa attività estiva e la motivazione è chiaramente riconducibile al ritardo con cui l'amministrazione municipale ha espletato il bando" - accusa Agnese Rollo, consigliera Pd in Municipio XV, sottolineando l'importanza di prevedere fondi municipali ad hoc per questo genere di attività "per non correre il rischio di lasciare soli gli anziani a casa e in preda alla calura estiva, privandoli delle oasi municipali, quasi sempre unica alternativa di socializzazione per chi non ha possibilità economiche".

Poi l'invito a far meglio in vista della prossima estate: "Mi auguro che per la prossima estate il municipio avvii una programmazione per tempo e faccia sentire maggiormente la sua presenza con una serie di interventi mirati, così da offrire oasi e soggiorni come ad oggi purtroppo in tutta Roma avviene solo nel I e II municipio".