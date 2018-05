In via Flaminia volano sedie e urla, rissa sfiorata tra grillini: interviene la Polizia

Commissione Lavori Pubblici al veleno in Municipio XV dove si è sfiorata la rissa. L'acceso diverbio, con tanto di urla e sedie scaraventate a terra, tra due consiglieri della maggioranza a Cinque Stelle. Oggetto del contendere una proposta sulla viabilità a via cortina d'Ampezzo con visioni diametralmente opposte e pareri tanto in contrasto da scatenare il violento battibecco.

Municipio XV: rissa sfiorata tra grillini

I due portavoce grillini sono così quasi venuti alle mani, separati dai colleghi e dagli agenti intervenuti per evitare la rissa.

Coinvolti nel parapiglia due dei consiglieri fedeli alla linea della maggioranza, Emanuele Anzoino e Gaetano Morgillo, e la consigliera "dissidente", Luisa Petruzzi: mina vagante all'interno della compagine a sostegno del presidente Simonelli, isolata dal gruppo e ultimamente adirata anche per la scelta dei "suoi" di metterla fuori dalla Commissione Lavori Pubblici.

Lei, architetto e in passato indicata pure dalla base 5s come candidata all'assessorato capitolino, con la delibera che sarà votata a breve dovrebbe essere spostata in Commissione Bilancio. Al suo posto nella Lavori Pubblici la neo consigliera Stefania Linguanti, entrata nel parlamentino di via Flaminia in sostituzione di Francesco Ardu ora in Assemblea Capitolina.

La denuncia del Pd: "Inadeguatezza e crisi dei risultati"

Un episodio di violenza che ha scosso il Quindicesimo. "Nel corso della seduta di commissione lavori pubblici i consiglieri dello stesso gruppo consigliare, quello di maggioranza che dovrebbe essere impegnato nella soluzione dei tanti problemi della città e del nostro municipio, sono venuti alle mani, tant'è che è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine" - ha fatto sapere la consigliera del Pd, Gina Chirizzi, sferrando un attacco alla maggioranza.

"Non è solo inadeguatezza ma anche la crisi dei risultati che rende difficile la convivenza all'interno di una compagine che non è un disegno, non ha un progetto e non riesce ad esser in grado di affrontare i tanti problemi del territorio. Paradossalmente - ha concluso la Dem - per le loro tristi liti accade anche che vengano distratte le forze, poche, a servizio del controllo del territorio. Il fallimento è evidente".

Su quanto accaduto in via Flaminia, a quanto si apprende, querele e denunce "per aggressione" all'orizzonte. Le acque nel parlamentino di Roma Nord sono sempre più agitate.