Via baracche e rifiuti dalla Francigena: "fototrappole" incastrano incivili

Bonifica straordinaria lungo la via Francigena ai piedi dell’antica acropoli della città di Veio. Ad ordinare le operazioni per il ripristino del decoro e della piena legalità l'Ente Parco di Veio, ad effettuarle invece una ditta specializzata con l’apporto dei guardiaparco.

L'attività di bonifica ha previsto la rimozione di un insediamento abusivo precario costituito da due roulotte, un furgone abbandonato, una capanna e altro materiale ingombrante. Sempre lungo la via Francigena sono stati poi rimossi altri rifiuti che da tempo deturpavano il percorso, tra cui carcasse d’auto, elettrodomestici, sanitari, residui di lavorazioni edilizie, pneumatici.

"Il Parco di Veio è sempre in prima fila nelle attività di bonifica e pulizia delle aree degradate del territorio, anche se ciò non rientrerebbe nei suoi compiti specifici. Purtroppo bisogna quotidianamente fare i conti con comportamenti scorretti da parte di cittadini che scaricano rifiuti dove capita. Negli ultimi mesi sono state diverse decine le sanzioni elevate dai guardiaparco a singoli cittadini o a società, per abbandono di rifiuti. Grazie alle fototrappole ubicate in diverse zone del territorio del Parco, anche lungo le strade, è stato possibile risalire ai responsabili" - hanno detto dall’Ente sottolineando come l'intervento di bonifica sia stato possibile attingendo ai fondi regionali del “Patto per Roma Sicura” finalizzati a contrastare fenomeni di degrado sociale e ambientale con implicazioni nella sicurezza pubblica.