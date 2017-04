Via Prati della Farnesina, conduttura riparata: riapre la strada di Ponte Milvio

Completamente allagata e interdetta al transito: così eri si presentava via Prati della Farnesina, strada nel cuore di Ponte Milvio, interessata dalla rottura di una conduttura idrica nei pressi del civico 17.

Immediata l'allerta della ditta incaricata con la riparazione della tubatura rotta arrivata in serata, dopo alcune ore di lavoro. Sul posto il minisindaco Simonelli per constatare lo stato dei luoghi e verificare l'andamento delle operazioni di ripristino.

Questa mattina, arginato il danno e dunque la copiosa perdita d'acqua, la riapertura al traffico della strada: un bel sollievo per Ponte Milvio che, ancora interessato dal cantiere della palazzina semi crollata e poi demolita, ha proprio in via Prati della Farnesina, di recente riportata con senso unico da Piazzale di Ponte Milvio a via della Farnesina, uno sfogo più che utile al traffico di quel quadrante.