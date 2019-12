Da Villa Leopardi a Ponte Milvio: l’Apelettura porta i libri in giardini e mercati

Libri in viaggio nel mese di dicembre. Per diffondere l'abitudine alla lettura sin dalla più tenera età e fornire l'accesso ai diversi strumenti della conoscenza e della cultura, l'Istituzione Biblioteche di Roma Capitale e i Municipi II e XV promuovono un progetto di cultura itinerante attraverso l'utilizzo dell'Apelettura.

L’Apelettura in viaggio dai Parioli a Ponte Milvio

Il piccolo mezzo a tre ruote viaggia per le strade della Capitale portando il libro e la lettura nei giardini, nei parchi, nei mercati, nelle piazze e nelle scuole per intensificare il rapporto tra la biblioteca e il territorio di riferimento e per raggiungere allo stesso tempo quei luoghi che sono distanti dalle biblioteche.

“Un modo per contribuire a diffondere e far conoscere i servizi bibliotecari e rappresentare una valida risposta al crescente bisogno di servizi culturali pubblici per i cittadini di tutte le età” – ha specificato Biblioteche di Roma.

L'Apelettura sarà nel territorio del XV Municipio dal 2 al 15 dicembre effettuando delle soste nelle scuole di Ponte Milvio, Collina Fleming e Saxa Rubra.

Nei fine settimana del 7-8 e 14-15 dicembre arriverà anche al mercato di Ponte Milvio in via Riano.

Nel II Municipio l'iniziativa si svolgerà invece dal 16 al 31 dicembre e sarà ospitata dalle biblioteche Europea, villa Leopardi, Flaminia e Tullio De Mauro.

L'attività dell’Apelettura: libri e laboratori

A ogni fermata sarà presente una associazione culturale, selezionata da Biblioteche di Roma, che aprirà l'Apelettura proponendo letture ad alta voce, laboratori, e vetrine di libri con novità editoriali per bambini e ragazzi. Le scuole che aderiscono al progetto riceveranno in dono dei libri.

L’Apelettura in Municipio XV a dicembre

Queste le soste che si svolgeranno nel Municipio XV: lunedì 2 e lunedi' 9 dicembre - nido Farnesina (eà 0-3 anni) via della Farnesina, 182; martedì 3 e martedi' 10 dicembre (mattina) - Scuola dell'infanzia Ferrante Aporti via Antonio Serra 91; mercoledì 4 e giovedi' 12 dicembre (10.30-12) - Scuola dell'infanzia Mimosa (età: 5 anni) via Concesio 13; sabato 7, domenica 8, sabato 14 e domenica 15 dicembre, mercato rionale Ponte Milvio, via Riano 15.