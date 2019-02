Ponte Milvio, chiude Branciaroli: dopo quarant'anni lo storico alimentari fa posto al sushi

Dopo più di quarant'anni di attività appena sopra il piazzale oggi cuore della movida romana ha chiuso Branciaroli: serrande abbassate e lavori in corso nello storico alimentari di Ponte Milvio pronto a lasciare spazio al sushi brasiliano.

Chiuso Branciaroli a Ponte Milvio

La zona di Ponte Milvio e Vigna Clara saluta così l'ennesima attività decennale. Era infatti la metà degli anni '70 quando Adelio Branciaroli aprì il suo primo alimentari: un vero e proprio punto di riferimento per l'intero quadrante, all'epoca totalmente diverso da oggi. Più popolare che trendy.

Pane e pizza appena sfornati con il profumo ad inebriare buona parte di via della Farnesina, salumi e latticini freschi di alta qualità, sugli scaffali intorno tutto l'indispensabile "visto che - ricorda Fabio, figlio di Adelio - la spesa si faceva tutta sotto casa".

La famiglia Branciaroli tra forno e alimentari

Ad accogliere la clientela, sempre la stessa e più che affezionata, la cortesia di Adelio e i sorrisi della moglie Adriana. Prima in via della Farnesina dove oggi sorge la filiale di una banca, poi al civico 155: a poca distanza il forno portato avanti dai figli Fabio e Fulvio. Oggi anch'esso chiuso.

Una scelta consapevole quella della famiglia Branciaroli che, lasciato Ponte Milvio, ha deciso di puntare tutto sulla periferia: non più Labaro come negli anni precedenti e contemporanei alle attività ai piedi di Vigna Clara, ma Saxa Rubra dove i servizi per i residenti del quartiere sono ridotti davvero ai minimi termini. Per raggiungere il supermercato più vicino occorre spostarsi con qualche mezzo, privato o pubblico. In via Salvatore Trinchese il regno dei Branciaroli, più che utile per tutti: un market in grado di sopperire alla mancanza delle grandi catene.

"Ponte Milvio adesso è profondamente cambiata: semplicemente segno dei tempi che corrono. Mancano tutte le vecchie attività storiche dalla merceria alla macelleria, al posto di queste solo locali di somministrazione pensati per intrattenere e divertire. La nostra, come altre simili invece, - ricordano Fabio e Fulvio - negli anni passati, parliamo di almeno vent'anni fa, erano vitali e fondamentali nel quartiere".

"Anche il rapporto tra esercenti, residenti e avventori - sottolinea la signora Adriana - era molto diverso: c'era una familiarità naturale, tutti conoscevano tutti e ciascuno aveva fiducia nell'altro".

Da Ponte Milvio alla periferia: il market di Saxa Rubra

La crisi del commercio di vicinato, le imposte e gli anni che passano nella scelta dei Branciaroli di tenere aperto solo il punto vendita di Saxa Rubra: "Lavoriamo dalla mattina alla sera ma le tasse su locali e dipendenti ci uccidono. Abbiamo deciso di tenere un solo negozio e di farlo in quest'angolo di periferia che, per confidenza e familiarità, ci ricorda molto la Ponte Milvio che fu. Il nostro sogno - raccontano i fratelli Branciaroli - è quello di far rinascere il commercio di vicinato magari creando anche momenti di intrattenimento e divertimento in un quartiere che da questo punto di vista offre ben poco e che invece meriterebbe tutt'altra sorte".

A Ponte Milvio il sushi brasiliano

Nei locali dello storico Branciaroli di via della Farnesia già a fine mese aprirà Zero21, il celebre brazilian sushi bar. Al posto di pizza bianca e mortadella, olive e salumi, arriveranno rolls e uramaki, granchio, salmone, avocado e papaya. Colori scintillanti e sapori decisamente meno tradizionali.

Anche l'asse di via della Farnesina che da Ponte Milvio conduce a Vigna Clara continua a conformarsi così alle esigenze della movida e al cambiamento, irreversibile, del quartiere "salotto" di Roma Nord.