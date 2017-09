Chiude radiologia e Moc Asl Rm1: "1620 persone al mese senza servizi"

Servizio sanitario ridotto per i cittadini del XV Municipio. Chiude il laboratorio di Radiologia e Moc della Asl Rm 1 in Viale Tor di Quinto, che potrebbe diventare un centro protesi, perché gli attuali servizi offerti (radiologia e di Moc, un esame che misura la quantità di calcio presente nelle ossa per la diagnosi dell’osteoporosi) sarebbero secondari.

Sono centinaia le firme raccolte dal Comitato di quartiere Fleming – Tor di Quinto contro la chiusura dei laboratori a Ponte Milvio. Il centro esegue 1000 MOC e 500 radiografie ogni mese, ma le liste d’attesa sono state chiuse. Per usufruire di questi servizi sanitari i cittadini dovranno ora rivolgersi a strutture in altri municipi, ben più lontane, affrontando le lunghe liste d’attesa.

Secondo quanto riportato dal Comitato di quartiere non è la prima volta che si tenta il trasferimento dei laboratori, che servono il territorio da moltissimo tempo. I dirigenti della Asl RmE avrebbero parlato di uno spostamento temporaneo, ma i cittadini sono scettici.

Fabrizio Santori, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia, conferma la chiusura in atto e denuncia con un comunicato il progressivo “smantellamento del sistema di assistenza e cura del territorio”. Secondo Santori la giunta Zingaretti starebbe di fatto “affossando la sanità pubblica risparmiando sulla pelle della gente”. Per questo il Consigliere ha chiesto alla Asl Rm 1 e alla Regione Lazio di fare un passo indietro rispetto alla chiusura del laboratori, e ha depositato una urgente interrogazione in merito sia in Regione che al Ministro della Salute Lorenzin.