Radice di un albero danneggia impianto antincendio: chiusa la galleria Giovanni XXIII

Sabato di disagi per Roma Nord. A causarli la chiusura della Galleria Giovanni XXIII disposta dalle 10 da parte della polizia locale per una copiosa perdita d'acqua. Il tratto chiuso è quello tra via del Foro Italico e via della Pineta Sacchetti.

Secondo quanto informa il presidente del XV municipio Stefano Simonelli, a causare la perdita d'acqua sarebbe stato un guasto al sistema antincendio, danneggiato da una radice esterna alla galleria. Un danno sul quale i tecnici stanno intervendo, con l'obiettivo di riaprire il tunnel entro il primo pomeriggio.

Nei prossimi giorni poi saranno effettuati lavori per riparare definitivamente l'impianto.

