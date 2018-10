Chiude lo sportello di Ponte Milvio: il cuore di Roma Nord rimane senza anagrafico

Il Municipio XV ha chiuso la sede anagrafica di Ponte Milvio: lo sportello di via Riano, aperto nel 2013 proprio accanto ai locali del mercato rionale, dismette dunque i propri servizi lasciando il cuore di Roma Nord senza ufficio anagrafico.

Chiuso l'anagrafico di Ponte Milvio

"I cittadini muniti di prenotazione - si legge sul sito istituzionale del Quindicesimo - dovranno recarsi presso la sede di La Storta". Utenti dirottati quindi a ben 15km di distanza.

Così per carte d'identità, certificati a vista e rilascio/sostituzione tessere elettorali, gli unici servizi svolti in via Riano, i cittadini dovranno affrontare un viaggio di oltre mezz'ora lungo la Cassia, tra traffico e mezzi pubblici non sempre efficienti.

Una chiusura che per buona parte del Municipio XV, da Vigna Clara al Fleming, passando per zona Farnesina e ovviamente Ponte Milvio, è una vera e propria doccia fredda: si dilata la distanza tra cittadini e servizi.

Il tutto fino a data da destinarsi: nella comunicazione infatti non è dato sapere se lo sportello anagrafico di via Riano prima o poi riaprirà.

Utenti dirottati a 15km di distanza

"Stupiscono le modalità con le quali si è presa questa decisione, senza informare preventivamente i cittadini che si presenteranno da domani per appuntamenti presi da tempo immemore e verranno diretti verso altri uffici lontani però chilometri da Via Riano, creando un danno notevole a tutta l’utenza più fragile (anziani, disabili, etc.). Questo disservizio - scrivono in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia Frabrizio Ghera, Giorgio Mori e Giuseppe Calendino - giunge al culmine di una fase difficile in quanto dal 1 luglio si erano improvvidamente sovrapposti appuntamenti presi con il servizio TUPASSI e con il servizio CIE (carta di identità elettronica) creando notevole disagio al servizio stesso. Come Fratelli d’Italia chiediamo l’immediata riapertura dell’ufficio".