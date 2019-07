Ponte Milvio Tor di Quinto / Via del Foro Italico

Chiude la galleria sopra l'Olimpico, ma c'è il concerto dei Muse: il Municipio XV teme traffico "da bollino rosso"

Dieci giorni di chiusura per Galleria Farnesina. Dal Quindicesimo la richiesta di modificare le date per consentire il deflusso delle auto in occasione del grande evento