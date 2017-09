Chiude la Galleria Fleming: sei ore per rimetterla a nuovo

La Galleria Fleming si rimette a nuovo. Ama ha programmato la pulizia del tunnel di Roma Nord per la notte tra il 6 e 7 settembre: arco di tempo durante il quale l'arteria del Municipio XV sarà interdetta al traffico.

Pulizie in vista: chiude Galleria Fleming

Sei ore quelle che serviranno per tirare a lucido quel tratto di strada, in direzione Stadio Olimpico. La Galleria Fleming pertanto sarà chiusa al traffico: stop al transito veicolare su via del Foro Italico, nel tratto compreso tra viale di Tor di Quinto e Largo Ferraris IV.

Galleria Fleming: strade chiuse

Questa la disciplina di traffico emessa dalla Polizia Locale del XV che avrà decorrenza dalle ore 00.00 alle ore 6.00 del 7 settembre 2017.

Via del Foro Italico: chiusura al transito veicolare della carreggiata in direzione Stadio Olimpico, nel tratto compreso tra Viale di Tor di Quinto e Largo Ferraris IV. Direzione obbligatoria a destra, all'intersezione con Viale di Tor di Quinto, provenienza Via Salaria.

Corso di Francia: Direzione obbligatoria diritto, all'intersezione con la rampa di immissione su Via del Foro Italico, provenienza Via Cassia.

Viale di Tor di Quinto: Direzione obbligatoria diritto all'intersezione con la rampa di Via del Foro Italico, direzione Stadio Olimpico.