Pulizie in programma: chiude Galleria Giovanni XXIII

Chiusura per Galleria Giovanni XXIII: nella notte tra l'11 e il 12 dicembre 2017 il tunnel di Roma Nord sarà interessato da interventi di pulizia che comporteranno, in orario notturno, lo stop al transito veicolare nel tratto compreso tra via del Foro Italico e via della Pineta Sacchetti, in direzione di quest'ultima.

Galleria Giovanni XXIII chiusa: direzioni obbligatorie

Dalle ore 22 dell'11 dicembre alle ore 6 del 12 questa dunque la disciplina di traffico provvisoria.

Per Galleria Giovanni XXIII: chiusura al transito veicolare, nel tratto compreso tra Via del Foro Italico e Via della Pineta Sacchetti, direzione Via della Pineta Sacchetti.

In direzione via del Foro Italico direzione obbligatoria a sinistra, all'intersezione tra la Galleria Giovanni XXIII e la Galleria Farnesina.

Su viale Antonino di San Giuliano direzione obbligatoria diritto prima dell'intersezione con la rampa di immissione nella Galleria Giovanni XXIII.