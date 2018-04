Rientro dall'Olimpico con difficoltà: chiude il viadotto di Corso Francia

Pulizie in vista per il viadotto di Corso Francia dove gli operatori e i mezzi di Ama saranno a lavoro nella notte tra il 5 e 6 aprile 2018. Un intervento che, per la sicurezza degli addetti e maggior efficacia, comporterà la chiusura al transito del tratto interessato.

Sul viadotto di Corso Francia, tra via Civita Castellana e Viale Maresciallo Pilsudski, tra il 5 e 6 aprile stop dunque ad auto e moto. A tale scopo la Polizia Locale del Municipio XV ha emesso apposita determina.

Chiusura viadotto Corso Francia: orari e tratto interessato

Dalle 22 del 5 aprile alle 6 del giorno seguente questa la disciplina di traffico provvisoria.

Corso di Francia: chiusura al transito veicolare nel tratto compreso tra Via Civita Castellana e Viale Maresciallo Pilsudski. Direzione obbligatoria a destra all'intersezione con Via Civita Castellana, direzione Parioli.

Qualche difficoltà per i mezzi in entrata a Roma Nord, percorso deviato per coloro che, rientrando dallo Stadio Olimpico dove si gioca la gara di Europa League tra Lazio e Salisburgo, dovranno passare per quel tratto: i tratti alternativi tuttavia saranno indicati da apposita segnaletica.