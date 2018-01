La ciclabile di Ponte Milvio chiusa e deserta da due mesi: iniziano gli sfalci

Una pista ciclabile troppo ammalorata e malconcia per poter rimanere aperta, talmente pericolosa da indurre le istituzioni ad interdire anche il passaggio dei pedoni: così da più di due mesi il tratto dedicato alle due ruote tra Ponte Milivio e Castel Giubileo è chiuso e inutilizzabile.

Pista ciclabile troppo ammalorata per rimanere aperta

Sede carrabile in forte stato di ammaloramento, intorno erba incolta, staccionate divelte, accampamenti abusivi e un ponticello dalle travi saltate: condizioni davvero pessime tanto da indurre il Dipartimento SIMU ad ordinare, nelle more degli interventi di ripristino e messa in sicurezza, la chiusura dei percorsi ciclopedonali Adele Bei e Marisa Regard.

La ciclabile deserta da novembre

Da inizio novembre dunque, qualche trasgressore a parte, su quei chilometri di ciclabile non si vede nessuno, se non gli operai delle ditte incaricate di rimetterla in sesto.

Nei giorni scorsi, dopo i lavori per la ripavimentazione, sono iniziati gli sfalci. Due le squadre a lavoro: una in azione da Castel Giubileo, l'altra da Ponte Milvio. Si incontreranno a metà strada, dopo aver sfalciato l'intero tratto.

Lavori in corso sulla ciclabile di Roma Nord

Un po' in ritardo gli interventi sul manto stradale e per il rifacimento del ponte di legno. "I giorni di pioggia non hanno aiutato le tempistiche, tuttavia sulla ciclabile tra Castel Giubileo e Ponte Milvio si lavora: le travi del ponticello sono state sostituite, manca solo qualche intervento di rifinitura. Per quanto riguarda la ripavimentazione della pista - ha detto a RomaToday l'assessore all'Ambiente del XV, Pasquale Annunziata - sono a buon punto. Lo sfalcio del verde invece - ha aggiunto - sarà ultimato nel giro di qualche giorno".

La riapertura della ciclabile Ponte Milvio-Castel Giubileo

Ma quando riaprirà il tratto di ciclabile di Roma Nord? "Presumibilmente - fa sapere Annunziata - entro fine mese. Posso dire che si sta lavorando affinchè i percorsi tornino pienamente utilizzabili nel minor tempo possibile".

I cittadini: "Servirà manutenzione costante"

Intanto da inizio novembre il territorio attende di poter rivedere la ciclabile popolata da ciclisti e corridori: nuova, decorosa e fruibile. "Poi - avvertono i cittadini - servirà una manutenzione costante e serrata". Affinchè chiusura, sforzi e risorse investite in questi mesi non risultino vani.