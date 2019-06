Ponte Milvio, controlli nei locali: multe per 10 mila euro

Controlli della Polizia Locale nell' area di Ponte Milvio, via Flaminia e via Cassia. A seguito degli accertamenti sono state elevate sanzioni per circa 10.000 euro nei confronti di tre attività, per il mancato rispetto degli orari di chiusura, per la somministrazione di alcolici fuori dall'orario consentito, oltreché per disurbo derivante da emissioni musicali da parte di pubblici esercizi. Le verifiche hanno riguardato anche la regolarità dei titoli autorizzativi ed il rispetto delle norme in materia di sicurezza e antincendio.