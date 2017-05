Crollo Ponte Milvio: countdown per la riapertura di via della Farnesina

A poco più di sette mesi dal parziale crollo della palazzina di Ponte Milvio e a quattro dalla sua completa demolizione via della Farnesina, per tutto questo tempo stretta tra i bandoni del cantiere, è pronta a riaprire al traffico.

Gli ultimi dettagli sul ripristino della normale viabilità di Ponte Milvio sono stati definiti in una serie di riunioni in Municipio XV.

"Dopo un’analisi dello stato di avanzamento dei lavori di demolizione, in pratica ultimati, e delle attività ancora in essere da parte dei CTU della Procura, si è verificata, anche in loco, la possibilità di riduzione drastica dell’area di cantiere così da ripristinare totalmente la viabilità, pedonale e veicolare, su via della Farnesina" - ha fatto sapere il minisindaco del Quindicesimo, Stefano Simonelli.

In realtà la completa riapertura al traffico di via della Farnesina era stata programmata per la fine di aprile con Ama a pulire strada e area già il 26: "Purtroppo le condizioni meteorologiche - ha spiegato il Presidente del Municipio XV - non hanno permesso, però, di poter effettuare, nei giorni stabiliti, i lavori di ripristino della segnaletica orizzontale, attività indispensabile per la riapertura della viabilità".

Così, passato il lungo week end del 1 maggio, tutto pronto per la riapertura di via della Farnesina tanto agognata da quel quadrante: dai residenti, dagli esercenti e dagli automobilisti per settimane in balia di un vero e proprio imbuto.

I lavori per il ripristino della segnaletica sono stati programmati per martedì 2 maggio "con la speranza - hanno scritto da via Flaminia 872 - che le condizioni meteorologiche permettano di ripristinare la segnaletica orizzontale così da poter riaprire via della Farnesina martedì stesso o, al massimo, mercoledì 3 maggio".