Crollo Ponte Milvio: arretra il cantiere e tornano le auto. Come cambia la viabilità

Aperto il varco di collegamento tra via della Farnesina e Piazzale Ponte Milvio. A oltre quattro mesi dal crollo parziale dello stabile, demolito poi ad inizio gennaio, l'area che per lungo tempo era stata stretta tra transenne e bandoni metallici rivede finalmente le auto. E a breve anche i bus.

Un'apertura annunciata già un mese fa dal Municipio XV, in occasione dell'arrivo del passaggio pedonale: nei giorni scorsi poi la segnaletica orizzontale provvisoria e quella verticale che avevano fatto ben sperare il quartiere da settembre ostaggio di ingorghi e percorsi alternativi non sempre agevoli.

Questa mattina l'agognata apertura alle auto: una sola corsia in direzione Ponte Milvio ottenuta grazie all'arretramento del cantiere.

Questa, fino a cessate esigenze, la disciplina di traffico provvisoria che vigerà nell'area.

Via degli Orti della Farnesina - Senso unico di marcia, da Via Guglielmo Imperiali di Francavilla a Via della Farnesina. Limite massimo di velocità 30 km/h, nel tratto interessato.

Via della Farnesina - Senso unico di marcia, da Via degli Orti della Farnesina a Piazzale di Ponte Milvio compreso il tratto di strada di collegamento con la Via Cassia. Divieto di Fermata, su ambo i lati della carreggiata, dal civico 11 a Piazzale di Ponte Milvio compreso il tratto di strada di collegamento con la Via Cassia. Limite massimo di velocità 30 km/h, nel tratto interessato.

Piazzale di Ponte Milvio - Divieto di Fermata, sul lato destro della carreggiata, da Via della Farnesina al civico 23, direzione Ponte Milvio. Direzione obbligatoria a destra all'intersezione con Via Cassia.

Via Cassia - Divieto di fermata, sul lato sinistro della carreggiata, da Piazzale di Ponte Milvio all'intersezione con Via della Farnesina.