Luci soffuse, statue, fontane e tanto verde: apre Gatsby Lounge Garden, il giardino "segreto" nel cuore di Ponte Milvio. Nella splendida cornice di Villa Brasini, nata dal genio creativo del famoso architetto Brasini e realizzata nella prima metà del Novecento, trova casa una delle location più interessanti e prestigiose dell'estate romana.

Gatsby Lounge Garden a Ponte Milvio

Il Gatsby Lounge Garden sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19 alle 2, a disposizione per aperitivi, cene e dopo cena.

Qualità e ricercatezza le parole chiave dell'offerta enogastromica del giardino "segreto" di Ponte Milvio: il menù è selezionato e attraversa tutte le regioni d’Italia con particolare attenzione al meridione; la drink list è stata invece redatta dall’esperto Daniele Gentili, tra i più talentuosi miscelatori presenti sul palcoscenico nazionale, con 10 “signature drink” creati esclusivamente per il Gatsby Lounge Garden.

A disposizione anche il forno a legna pronto a deliziare tutti con dell’ottima “pinsa” romana, cotta e condita espressamente secondo i propri gusti.

Il giardino "segreto" di Ponte Milvio

Ma non solo buon cibo e drink: tanti gli eventi e gli spettacoli che prenderanno vita al Gatsby con artisti e musicisti affermati ma anche giovani talentuosi emergenti.

L'apertura del Gatsby Lounge Garden, in via Flaminia Vecchia 489, è prevista per venerdì 7 giugno.