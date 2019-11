Il Polo Nord a Roma nord: ecco l'igloo garden, aperitivi e cocktail nelle case di ghiaccio

Il Polo Nord mai così vicino a Roma e non per ragioni meteorologiche. Nella Capitale, in linea con i cooling trend più in voga al momento negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone, arriva la grande novità in termini di food experience: l’Igloo Garden.

Igloo Garden a Tor di Quinto

La nuova apertura a Qvinto Lounge Restaurant Café, polo della ristorazione nato a marzo all’interno del Parco di Tor di Quinto a due passi da Ponte Milvio. Con l’arrivo della stagione invernale Qvinto ha deciso di trasformare il suo Cool Garden, l’ampio giardino antistante il ristorante, in Igloo Garden con l’installazione di un complesso di 8 igloo di design, ognuno dei quali con un massimo di sei coperti a disposizione, per offrire ai clienti un’esperienza unica in un’atmosfera speciale.

A Roma Nord arrivano gli igloo: ecco l’Igloo Garden

Aperto dalle 9.30 del mattino alle 2 di notte, l’Igloo Garden darà la possibilità di vivere momenti unici ed indimenticabili sorseggiando il vero te inglese, passando per aperitivi gourmet e after drink unici e ricercati.

Gli Igloo sono trasparenti, arredati con accoglienti decori invernali e riscaldati, per permettere anche ai più freddolosi di vivere una food experience eccellente in una “casa di ghiaccio”. A Roma nord, a poche settimane dal Natale, è arrivato il Polo Nord.