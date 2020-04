Giunti da sostituire sul ponte di Tor di Quinto: venti giorni di lavori in tangenziale

Lavori sulla tangenziale, in via del Foro Italico. In particolare da lunedì 4 maggio è previsto l’avvio del cantiere per la sostituzione dei giunti e il rifacimento dell'impermeabilizzazione sul ponte di Tor di Quinto.

Ponte di Tor di Quinto: venti giorni di lavori in tangenziale

Due le fasi previste. La prima, dal 4 al 24 maggio, interesserà la carreggiata direzione Salaria, che sarà chiusa nel tratto da viale di Tor di Quinto-Ponte Milvio fino all'altezza di via dei Campi Sportivi. Il traffico sarà deviato sulla carreggiata opposta, quella verso lo stadio, che nel tratto tra Campi Sportivi e la galleria Fleming diventerà a doppio senso di circolazione, con limite massimo di velocità di 30 km/h.

Nella seconda fase, sverrà interdetta al transito veicolare la carreggiata in direzione stadio Olimpico.

Lavori in tangenziale: chiusure, doppio senso in unica carreggiata

Questa la disciplina di traffico e le chiusure previste per i lavori in tangenziale relativi alla sostituzione dei giunti su ponte di Tor di Quinto.

In via del Foro Italico, carreggiata in direzione Via Salaria: chiusura al transito veicolare, dall'altezza della rampa per viale di Tor di Quinto - Ponte Milvio fino alla fine del Ponte sul Tevere, in prossimità dell'intersezione con la rampa per Via dei Campi Sportivi. Limite massimo di velocità 50 km/h, dall'intersezione con la rampa per Corso di Francia, fino al tratto stradale cantierizzato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Su via del Foro Italico, carreggiata in direzione Stadio Olimpico: doppio senso di marcia, nel tratto compreso tra l'intersezione con la rampa per Via dei Campi Sportivi e la Galleria Fleming. Limite massimo di velocità 30 km/h, nel tratto di carreggiata interessato dal doppio senso di marcia; limite massimo di velocità 50 km/h, da metri lineari 150 prima dell'intersezione con via dei Campi Sportivie fino al tratto stradale interessato dal doppio senso di circolazione.