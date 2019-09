Lavori a Tor di Quinto, circolazione al collasso. Lo sfogo di Tiberio Timperi: "Farli in estate no?"

Lavori in corso su viale di Tor di Quinto per il potenziamento della rete elettrica dello stadio Olimpico in vista degli Europei di calcio del prossimo anno.

Lavori a Tor di Quinto

Tra il civico 51 e via Pietro Lupi senso unico alternato e limite massimo di velocità a 30 km/h. Inevitabili i disagi con lunghe code in entrata e uscita da Roma: caos totale nelle ore di maggior flusso. Almeno per la prima tranche degli interventi previsti, sarà così fino al 13 settembre.

Lavori a Tor di Quinto, lo sfogo di Tiberio Timperi

Da Ponte Milvio alla Tangenziale, e viceversa, dunque tutti in coda. Anche il giornalista e conduttore televisivo Tiberio Timperi che si sfoga su Instagram denunciando i disagi di Tor di Quinto e interrogando la Sindaca sulle tempistiche scelte per l'intervento.

"Questo è il benvenuto che Roma da ai suoi cittadini. Una società che lavora per Acea , deve posare cavi della media tensione per lo stadio Olimpico, mi dicono richiesto dal Coni per evitare black out. Si lavorerà da oggi fino a marzo causando così il collasso della circolazione per chi entra ed esce da Roma per via Tor di Quinto o vive e lavora in zona. Lavori che si potevano fare magari d’estate con la città semi vuota. Non so se stupirmi o indignarmi...e il sindaco che ne pensa?"