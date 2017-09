Allagamenti, voragini e cantine sommerse: Roma Nord conta i danni del maltempo

Sottopassi allagati su via Flaminia e Corso Francia, strade impraticabili da Ponte Milvio a Cesano, vie trasformate in fiumi in piena nella parte bassa di Labaro. I disagi del maltempo non hanno risparmiato Roma Nord che si è ritrovata sott'acqua.

Ponte Milvio tra voragini e allagamenti

Impressionanti le condizioni di Ponte Milvio dove, proprio all'ingresso della piazza, una volta defluita l'acqua che l'aveva tramutata in lago è emersa una grossa voragine.

Via Veientana Vetere sommersa dall'acqua

Spaventose le riprese effettuate in via Veientana Vetere: la strada della parte bassa di Labaro è stata totalmente sommersa e con essa, per l'ennesima volta, alcune delle attività commerciali che sorgono proprio sul ciglio della via e le cantine delle abitazioni lungo le traverse verso la 'marana'.

Buche sulla Cassia e a Cesano

Non è andata meglio sull'asse Cassia con box auto allagati a Cesano e buche profonde sul manto stradale della consolare. A uscire danneggiata anche la via Cesanese con il dissesto dell'asfalto a lesionare anche le ruote di alcune auto.

"Buche piccole ma profonde - hanno comunicato da via Flaminia 872 - per le quali si richiede di prestare la massima attenzione nei prossimi giorni, fino al ripristino della pavimentazione".

A Prima Porta idrovore "mai in situazione critica"

Sotto stretta osservazione nelle ore di pioggia battente Prima Porta, spazzata via da un fiume di fango nel gennaio 2014. "Le idrovore di via Frassineto e via Procaccini non sono mai arrivate in un punto di criticità, a dire della stessa Protezione Civile" - ha comunicato il Municipio XV che per il maltempo aveva attivato l'unità di crisi. A lavoro da Ponte Milvio a Cesano Ama, soprattutto nelle zone più colpite: rimuovere i detriti e ripristinare decoro e sicurezza l'obiettivo degli uomini della municipalizzata.

Roma Nord conta i danni del maltempo

Così, a quarantotto ore dal violento temporale Roma Nord conta i danni e valuta la tenuta del territorio. Da rimettere in sesto parecchie strade il cui asfalto ha ceduto sotto i colpi del maltempo. Un quadrante che tuttavia sembra aver retto abbastanza il colpo: "Dopo una prima mattinata caratterizzata da forti rovesci e conseguenti disagi per allagamenti, in particolar modo la zona Ponte Milvio, Corso Francia, Labaro/Primaporta e Cesano, si è ritornati ad una situazione di normalità dopo il defluire dell’acqua, anche grazie - sottolinea il M5s del XV - agli interventi di disostruzione dei tombini e delle bocche di lupo avviata giorni fa".

Il ringraziamento ai volontari del Municipio XV

Poi il ringraziamento delle istituzioni di via Flaminia ai volontari e ai tecnici impegnati durante le ore di emergenza: "Un sentito ringraziamento va ai ragazzi della Protezione Civile XV Municipio, al corpo di Polizia Locale Gruppo XV, alla direzione tecnica del XV Municipio che si è coordinata con Protezione Civile e le imprese, nonchè ai tanti cittadini che si sono attivati".

