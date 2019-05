Undici anni per il mercato di Ponte Milvio: dalla gabbia di via Riano al sogno del rilancio

Undici anni per il mercato di Ponte Milvio o meglio, dieci anni dal trasferimento dei banchi dal piazzale di viale di Tor di Quinto alle mura di via Riano.

Una "gabbia" per molti operatori che nel tempo hanno visto l'inesorabile decadenza di quel luogo un tempo florido e vivo.

Il mercato di Ponte Milvio compie 10 anni

Banchi vuoti, serrande abbassate, box in attesa di assegnazione e clientela in diminuzione: un declino che molti, già nel 2008, avevano preannunciato. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo, nemmeno la presenza dello sportello anagrafico del Municipio XV o del colosso dell'elettronica al piano superiore.

Il mercato di Ponte Milvio lancia un grido di allarme e lo fa nel giorno del suo decimo compleanno.

L'allarme degli operatori: "Il mercato sta morendo"

"Il nostro mercato sta morendo soprattutto per quanto riguarda gastronomia e ortofrutta. Tanti anni fa non riuscivamo nemmeno ad avere una casetta di frutta e verdura fuori, ora abbiamo anche tutto il tempo per guardarcela bene" - osserva Fiorella Dezi, presidente Ags.

Un mercato che sta evidentemente cambiando volto, colpito dalla crisi e dalla presenza dei grandi supermercati a poca distanza: "Ormai non è quasi più il mercato dove fare la spesa ma quello dei servizi, dove ci sono addirittura CAF e centro estetico".

Un "regalo" per i 10 anni del mercato di Ponte Milvio

Ma cosa chiedono gli operatori nel giorno della festa per i "10 anni e +" del mercato di Ponte Milvio? "Vorremmo che le istituzioni ci venissero maggiormente incontro nelle nostre richieste per arginare una decadenza che in realtà nel nostro ambito è in controtendenza: dovrebbero limitare le licenze simili alle nostre lungo la strada, così rischiano di ucciderci. Chiediamo poi servizi e pulizia efficienti".

Già perchè il Ponte Milvio sogna di diventare come i grandi mercati europei, guardando anche al modello di Testaccio.

Il progetto di riqualificazione del mercaro

Nei cassetti di via Flaminia 872 il progetto di riqualificazione studiato proprio dagli operatori che lo hanno presentato al Quindicesimo nel 2017. Al posto dei quattro box che sorgono nella piazzetta centrale del Ponte Milvio i "mercatari" vorrebbero la realizzazione di un padiglione polifunzionale da adattare per eventi e conferenze.

Tavolini e sedie dove consumare cibi e bevande delle attività di somministrazione di via Riano, oppure platea per eventi enogastronomici, incontri, letture e concerti. Una "piazza sociale" che possa rianimare anche l'intorno.

Entro luglio la delibera su riqualificazione Ponte Milvio

L'iter è quasi avviato. "La delibera è già scritta, è alle sue fasi finali. Entro luglio la discuteremo. Vogliamo fortemente mantenere l’impegno sulla realizzazione del padiglione polifunzionale per rilanciare il mercato di Ponte Milvio" - ha detto a Roma Today l'assessora al Commercio del XV, Alessia Vivaldi.

"Ci auguriamo, una volta terminato l'iter burocratico, di riuscire a realizzare lo spazio il prima possibile e soprattutto che questa sia la formula giusta per contribuire alla rinascita di quel mercato come polo sì commerciale ma anche di aggregazione sociale. Il padiglione - ha annunciato Vivaldi - sarà intitolato a Angelo Zannotti, ex presidente Ags"