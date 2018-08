Molo Film Festival: il cinema all'aperto all'ombra di Ponte Milvio

Un'estate all'insegna del cinema a Ponte Milvio. All'ombra della Torretta Valadier apre i battenti Molo Film Festival: una rassegna di proiezioni gratuite a cura di Associazione Ponte Milvio.

Dal 5 al 31 agosto tante le pellicole e i film d'autore che saranno proiettati sulle sponde del Tevere con pure un concorso di cortometraggi a rendere la kermesse ancora più interessante.

Molo Film Festival

Il programma prevede ogni sera l’inizio alle 20.30 con una introduzione del cortometraggio in gara a cura del regista e del cast, la sua proiezione e un dibattito con giudizio finale sull’opera da parte della platea. A seguire, proiezione del film in calendario.

Intorno stand gastronomici, spettacoli ed eventi collaterali come Hawaiian Party, Flamenco e dj set. Per un Molo che non si arrende ad afa e noia.

Molo film festival: il cinema all'aperto di Ponte Milvio

A far da padrone sarà comunque il cinema. Si comincia domenica 5 agosto con il corto Jululu di Michele Cinque (ore 20.30) e la proiezione del film The most beautiful day – Il giorno più bello di Einar Kuusk (ore 21.30).

Lunedì 6 agosto si prosegue con il cortometraggio di Marco Jemolo Framed (ore 20.30) e il film di Joachim Rønning e Espen Sandberg Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar (ore 21.30). Martedì 7 in programma Birthday di Alberto Viavattene (ore 20.30) e, a seguire, Guardiani della Galassia Vol.2 di James Gunn (ore 21.30) mentre mercoledì 8 si prosegue con Adavede diretto da Alain Parroni (ore 20.30) e la successiva programmazione di Rogue One: A Star Wars Story di Gareth Edwards (ore 21.30).

Si chiude la prima settimana giovedì 9 agosto con il corto Il legionario di Gleb Popov (ore 20.30) e il film La bella e la bestia di Bill Condon (ore 21.30).

Molo Film Festival: tutti i film in programma a Ponte Milvio

05/08/2018 – THE MOST BEAUTIFUL DAY – IL GIORNO Più BELLO

06/08/2018 – PIRATI DEI CARAIBI 5

07/08/2018 – I GUARDIANI DELLA GALASSIA 2

08/08/2018 – ROGUE ONE: A STARS WARS STORY

09/08/2018 – A BELLA E LA BESTIA

10/08/2018 – OMICIDIO ALL’ITALIANA

11/08/2018 – CLASSE Z

12/08/2018 – DOWNSIZING VIVERE ALLA GRANDE

13/08/2018 – BAYWATCH

14/08/2018 – PERFETTI SCONOSCIUTI

15/08/2018 – ADORABILE NEMICA

16/08/2018 – GHOST IN THE SHELL

17/08/2018 – MADRE!

18/08/2018 – BARRIERE – FENCES

19/08/2018 – XXX – IL RITORNO DI XANDER CAGE

20/08/2018 – TRANSFORMERS 5 – L’ULTIMO CAVALIERE

21/08/2018 – SMETTO QUANDO VOGLIO – MASTERCLASS

22/08/2018 – NON E’ UN PAESE PER GIOVANI

23/08/2018 – START UP – ACCENDI IL TUO FUTURO

24/08/2018 – ROSSO ISTANBUL

25/08/2018 – LA LA LAND

26/08/2018 – MAMMA O PAPA

27/08/2018 – L’ORA LEGALE

28/08/2018 – Il GGG – Il Grande Gigante Gentile

29/08/2018 – ALLIED – UN’OMBRA NASCOSTA

30/08/2018 -DADDY’S HOME 2

31/08/2018 – Coming Soon...