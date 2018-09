È morto Livio Sarandrea, il barbiere di Ponte Mivio: nella sua bottega anche Totò e Nenni

Ponte Milvio piange Livio Sarandrea, lo storico barbiere del quartiere che si è spento pochi giorni fa ad 87 anni. Una bottega storica la sua, in via Prati della Farnesina 4 sin dai primi anni '40: da quando la sua famiglia, originaria di Alatri, si trasferì a Roma.

Livio conobbe il mestiere sin da bambino, guardando suo padre: dalle mansioni più semplici, fino ai primi emozionanti tagli.

Forte dell'esperienza del suo maestro e delle ore passate nella bottega di famiglia, imparò presto a maneggiare forbici e rasoio divenendo un punto di riferimento per tutta la zona, allora ben lontana dalla Ponte Milvio caotica e iper frequentata di oggi.

Nella storica bottega Totò e Nenni

Da Livio il barbiere - fu lui a raccontarlo in un'intervista rilasciata nel 2014 a Vignaclarablog - passarono personaggi del calibro di Pietro Nenni, Gino Cervi e Massimo Girotti. Ma è l'incontro con Totò quello che Livio portava nel cuore.

Elegante, cordiale e riservato: è così che Ponte Milvio ricorda il suo barbiere. Con lui se ne va un pezzo di storia e di memoria di una Ponte Milvio che non c'è più: quella della campagna sterminata e dei sentieri silenziosi. Rimane però la tradizione: a portare avanti quella di famiglia ora c'è Marco, il figlio di Livio, che in via Prati della Farnesina 4 apre tutti i giorni la storica bottega, divenuta anche parrucchiere.

Il saluto di Ponte Milvio a Livio il barbiere

Proprio li dove Livio ha speso tutta la sua vita Ponte Milvio ha salutato il suo barbiere: al passaggio del feretro davanti al civico numero 4 di via Prati della Farnesina l'intero quartiere si è fermato. Lacrime e cordoglio per Livio Sarandrea, un altro pezzo di storia di Ponte Milvio che se ne va.